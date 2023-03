'BBB krijgt als mogelijke winnaar niet zomaar het stuur in handen'

In de laatste peiling komt de partij BoerBurgerBeweging (BBB) in Drenthe van niets op vijftien zetels. Tot gisteren stond BBB nog op negen zetels in de peilingen. Politicoloog Kees Aarts is niet verrast. "Het past in mijn ogen in een patroon waarin kiezers niet meer hun heil zoeken bij gevestigde partijen, zoals het CDA, de PvdA en de VVD", vertelt hij. "Je ziet dat verkiezingen die niet over Den Haag gaan, wel worden gebruikt om een signaal af te geven. Het 'vervelende' van zo'n patroon is alleen dat je ook bijna kunt voorspellen dat het over vier jaar wéér anders is."