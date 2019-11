Advies Munniksma: vijf partijen nodig voor breder college Assen

Dat is het advies dat verkenner Rein Munniksma vanavond uitbracht over de coalitievorming in de Drentse hoofdstad.Op basis van inhoud kan de PvdA één van die nieuwe collegepartijen zijn. Maar het gaat 'vooral ook om chemie over en weer binnen het dagelijks bestuur', stelt Munniksma. Bij voorkeur moet de PvdA dan kiezen voor een frisse en ervaren wethouder, vindt Munniksma."Dat deze wethouder inwoner van Assen zou moeten zijn, komt op plaats twee", stelt hij. Daarmee is wel duidelijk dat oud-wethouder Albert Smit van de PvdA, die nu raadslid is, geen acceptabele keuze is.Ook moet er 'geen simpele doorstart' komen van het huidige college, meent Munniksma. "Met nieuw elan en een frisse blik moeten de partijen samen verder." Welke twee partijen er het meest geschikt voor zijn, daarover zegt Munniksma nog niets. "Ik sluit geen enkele partij uit."Munniksma kwam vanavond met een tussenrapportage na verschillende gesprekken in Assen. De oud-PvdA-gedeputeerde is ingevlogen in de provinciehoofdstad na een breuk in de coalitie. Stadspartij PLOP, met vier zetels, stapte eind september uit het college. De partij herkende zich niet langer in de manier van besturen.ChristenUnie, VVD en GroenLinks zitten sindsdien in een minderheidscollege. De drie collegepartijen hebben samen dertien van de 33 zetels in de raad. Voor een meerderheid is minimaal een partij met vier zetels nodig. De PvdA is verder de enige partij in de Asser gemeenteraad met vier zetels. De overige partijen hebben drie of minder.Munniksma vindt dat er een korte verdiepingsslag moet komen naar wat er moet gebeuren, zodat er kan worden bekeken hoe er een college kan komen dat steunt op een brede meerderheid. "Daarvoor zijn tenminste twee partijen nodig. En ik acht dit mogelijk, ook al zijn er inhoudelijk verschillende ambities", zegt Munniksma.Tot nu toe heeft hij geen zicht op de beoogde wethouderskandidaten van partijen, en daarmee ook nog niet op de gewenste chemie. Bedoeling is dat Munniksma nu als informateur verder aan de slag gaat om te zien welke twee partijen met ChristenUnie, VVD en GroenLinks een nieuwe coalitie kunnen vormen.Assen kent een roerig bestuurlijk anderhalf jaar. Het college is al drie wethouders kwijtgeraakt. GroenLinks-wethouder Gea Smit vertrok eind januari, omdat ze de job niet aankon. VVD-wethouder Roald Leemrijse kreeg onmin met de fractie en vertrok in juni. En PLOP-wethouder Janna Booij pakte eind september haar biezen, toen haar partij brak met de coalitie.Drie vroegtijdig vertrokken wethouders zijn ook voor de gemeentekas een extra kostenpost. Ze krijgen nog enige tijd wachtgeld. Als het college van Assen straks verdergaat met vijf wethouders, kost dat de gemeente ook weer extra geld.