Huisartsenposten slaan handen ineen om doktersassistententekort aan te pakken

Het traject moet een oplossing bieden voor het tekort aan doktersassistenten. Na dat traject kunnen assistenten eventueel aan de slag in een huisartsenpraktijk of huisartsenpost.De huisartsenposten zoeken voor dit werk-leertraject nog doktersassistenten die in of na 2004 hun diploma hebben behaald, maar niet werkzaam zijn in hun vakgebied.Ook wordt er gekeken naar andere doelgroepen, zoals verpleegkundigen of zij-instromers uit andere sectoren. Zij kunnen ook met passende trajecten klaargestoomd worden voor een baan als doktersassistent in de huisartsenzorg.Het werk-leertraject start deze maand (november) bij het Noorderpoort in de stad Groningen. Hier zijn nog plekken voor beschikbaar.