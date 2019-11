Kwartet FC Emmen-spelers opgeroepen voor interlands

Het kwartet mist daardoor het oefenduel van aanstaande donderdag. FC Emmen speelt dan op het veld van vv Emmen, om 14.00 uur, tegen VfL Osnabrück.Peña is door bondscoach Ricardo Gareca geselecteerd voor twee oefeninterlands. De aanvallende middenvelder van de Drentse club speelt vrijdag tegen Colombia en volgende week woensdag tegen Chili.Peña kwam tot nu toe acht keer uit voor zijn geboorteland. Hij was actief in vijf oefeninterlands en in de drie WK-kwalificatieduels. In de minuten waarin hij speelde kwam hij nog niet tot scoren. Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat Peña voor het laatst in actie kwam voor Peru. Op 17 oktober 2018 speelde hij 66 minuten mee in het oefenduel van zijn land tegen de Verenigde Staten (1-1).Filip Ugrinic speelt volgende week dinsdag in Dijon met Jong Zwitserland tegen Jong Frankrijk een EK-kwalificatieduel.Zwitserland heeft op dit moment 9 punten uit 3 duels en Frankrijk volgt met 6 uit 2 in groep B, waarin verder ook Georgië, Slowakije, Azerbeidjan en Liechtestein zitten.De Deense aanvaller Nikolai Laursen speelt twee EK-kwalificatiewedstrijden met Jong Denemarken. De koploper (met 9 uit 3) in groep H speelt vrijdag in en tegen Oekraïne en volgende week dinsdag in Denemarken tegen de leeftijdsgenoten van Malta.In Groep D speelt Leon Sopic met Kroatie Onder 21 donderdag in en tegen Litouwen en maandag in Kroatië tegen Tsjechië. Het is de eerste keer dat de 19-jarige verdediger van FC Emmen is opgeroepen voor een jeugdinterland. In de groep bezet Kroatië voorlopig de vijfde plek met 3 uit 2. Koploper is Schotland met 8 uit 4.De winnaars van de poules plaatsen zich voor het EK en ook de beste nummers 2 houden nog zicht op deelname aan het eindtoernooi, maar die spelen dan nog play-offs.