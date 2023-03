Hoge opkomst verwacht bij provinciale verkiezingen door vele landelijke crises

Tegenstellingen versterken elkaar

In Drenthe ging in 2019 bijna 59 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. Landelijk lag dit op ruim 56 procent. Dit was de hoogste opkomst in ruim dertig jaar.

In 2019 deed Forum voor Democratie voor het eerst mee en werd de grote winnaar. Ook toen speelden provinciale thema's slechts een beperkte rol. Veel kiezers zagen de verkiezingen als een gelegenheid om hun oordeel over de nationale politiek te geven. Een belangrijk verkiezingsthema toen was de discussie over het Klimaatakkoord.