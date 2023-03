PVV doet aangifte van diefstal spandoeken, ook VVD gaat aangifte doen

Het is niet voor het eerst dat er verkiezingsmateriaal ontvreemd of vernield is. In Staphorst is onlangs een bord met posters van de SGP vernield, in Veendam een bord met D66, BBB en JA21 en zijn er posters voor de Groningse waterschapsverkiezingen afgeplakt. Ook in Hasselt is een bord vernield. "Misschien hebben ze bij die in Staphorst wel een camera en gaat het mogelijk om dezelfde persoon", hoopt Kijf. "Dan kan het nog wat opleveren."