Lobby voor landelijk gezondheidsonderzoek naar effecten windmolens Veenkoloniën

Er is daarom een grote lobby gaande, zegt burgemeester Jan Seton. In april werd bekend dat er geen onderzoek zou komen naar het effect van windmolens. Volgens de GGD in Drenthe en Groningen is dat onderzoek te ingewikkeld om regionaal te kunnen uitvoeren.Om het onderzoek uitgevoerd te krijgen, moet het flink opgetuigd worden op landelijk niveau. Daarom is er hulp gezocht bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. Wel loopt er al een onderzoek naar geluidseffecten.De vraag voor een nulmeting met betrekking tot de gezondheid ligt al een tijdje in Den Haag. “Dat hoort bij het Rijk", zegt Seton. "We zijn echt aan het lobbyen om dat dan bovenaan de stapel te krijgen. Wij vinden dat wij nu aan de beurt zijn, gezien de totstandkoming van de windturbines. Als ze het niet willen, horen we dat ook wel. Maar het zou een goede zaak van het Rijk zijn om het te doen, om ook een beetje goodwill te ontwikkelen."“Aan het democratisch gehalte of het aantal windturbines kunnen we niet zoveel doen, maar aan de vraag of een goede gezondheidszorg gegarandeerd is wel.”Dat omwonenden verontrust zijn over hun gezondheid, bleek gisteravond tijdens de eerste informatiebijeenkomst van een reeks van drie. In Drouwenermond drongen omwonenden bij de gemeente aan op een nulmeting. “Straks draaien ze, en kunnen we niet meer zien of een klacht van een windturbine komt of door andere problemen”, luidde een reactie.“En waar kunnen mensen terecht als ze ’s nachts niet meer kunnen slapen?”, vroeg een inwoner. "Straks worden mensen naar huis gestuurd met hun klachten.” Ook was er een omwonende die vroeg of een deel van het gebiedsfonds, een pot met geld voor het gebied ter compensatie van de komst van windmolens, niet gebruikt kan worden om een arts of dokter in te huren, die gespecialiseerd is op het gebied van windmolens.Dat er nog veel frustratie en onzekerheid heerst, is één ding dat nogmaals duidelijk werd tijdens de bijeenkomst. “Enerzijds waren er veel vragen over het democratische gehalte van de komst van de windturbines. Dat snap je, maar dat kun je niet meer oplossen”, aldus Seton, doelend op de besluitvorming in Den Haag.“En dan wordt er ook nog een terrorismestempel opgeplakt", refereerde de burgemeester aan het rapport van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veilig (NCTV), dat spreekt van radicalisering en extremisme in het gebied. “Dan word je in één adem met IS genoemd. Het rapport is alleen een opeenstapeling van nieuwsberichten, waarvan sommige wat stellig waren.” Seton sprak gisteren samen met de Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, en het NCTV over de totstandkoming hiervan.Ook aanhangers van Platform Storm, onder leiding van Jan Nieboer, waren aanwezig en lieten zich uit over de manier waarop zij weggezet zeggen te zijn. “Wij worden nog steeds afgeluisterd. Ik durf bijna mijn telefoon niet meer te gebruiken.”De gemeente Borger-Odoorn had bewust de initiatiefnemers van het windpark niet uitgenodigd. Ook het opnemen van geluidsfragmenten en filmen was niet toegestaan, zodat iedereen vrijuit kon spreken.Burgemeester Seton wil op de informatieavonden proeven of er draagvlak is voor het gesprek tussen tegenstanders en initiatiefnemers. “Laten we met elkaar kijken of we die stap verder met elkaar kunnen zetten en het gesprek aan kunnen gaan. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar zoek elkaar op en laten we met elkaar kijken hoe we op de nieuwe situatie kunnen inspelen.”Alle vragen van de omwonenden van het windpark worden op de informatieavonden verzameld en later beantwoord. Vanavond is er een bijeenkomst in Valthermond. Morgenavond vindt er één plaats in Nieuw-Buinen.