Meerderheid raad Hoogeveen wil jeugd meer betrekken bij politiek

De stem van jongeren moet meer doorklinken in de Hoogeveense politiek, vindt een meerderheid van zes partijen in de gemeenteraad van Hoogeveen. "We moeten laten zien dat ze over heel veel dingen mee mogen denken en praten dan ze misschien nu al weten", vindt PvdA-raadslid Saskia Manusama.

PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Gemeentebelangen hebben het plan opgevat om een werkgroep op te richten. Die moet zich samen met de Hoogeveense jeugd het thema politiek gaan introduceren bij jongeren. Hoe die eruit komt te zien, is aan de jeugd.

"We kunnen wel een kant-en-klaar plan neerleggen, maar dan krijg je weer een door volwassenen bedacht plan en niet door kinderen en jongeren zelf", legt initiatiefnemer Manusama uit. "We willen het echt aan de kinderen laten wat zij van ons nodig hebben."

Belangrijke thema's

Want volgens de PvdA'er zijn er genoeg onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat waar jongeren iets van vinden. "Dat kan zijn over onderwijs of cultuur, maar ook armoede. Er zijn heel veel belangrijke thema's waar zij dagelijks mee te maken hebben en hele zinnige dingen over te zeggen hebben", stelt Manusama.