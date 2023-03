Frits van Eerd keert niet terug als Jumbo-topman. Van Eerd had zich al tijdelijk teruggetrokken omdat hij verdachte is in een omvangrijke witwaszaak met een Drentse hoofdverdachte. Ton van Veen volgt Van Eerd definitief op, nadat hij hem al eerder verving.

Hoofdverdachte in witwaszaak is Theo E. uit Gasteren, een bekend gezicht in de motorcrosswereld. In september vorig jaar werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de FIOD en het OM.