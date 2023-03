Oude munitiecomplex in Donderen decor van theatervoorstelling over eenzame jongeren

Het oude munitiecomplex Donderboerkamp in Donderen is decor voor de nieuwe theatervoorstelling van Loods13 over eenzaamheid. Jongeren gaan daar de komende maanden aan de slag met de productie Kanariepietjes praten niet terug.

Twee oude barakken van 200 vierkante meter groot worden gebruikt voor de theatervoorstelling . Het doel van het schouwspel is om eenzame jongeren in contact te brengen met elkaar en handvatten te geven om weer grip op hun leven te krijgen. "We zijn heel erg blij met deze locatie", vertelt Veerle Gnodde, marketeer van het project. "Het is een perfecte plek om te gaan werken."

Loods13 zocht eerst naar een locatie in Assen, maar tastte daar in het duister. "We hebben een paar locaties bekeken, maar die voldeden niet aan onze eisen", legt Gnodde uit. "Het was lastig om een plek te vinden die groot genoeg was en tegelijkertijd leefbaar. Er moet namelijk stromend water zijn, omdat we er de hele dag gaan werken."

'Geen standaardtheater'

Tien jongeren gaan de komende drie maanden aan de slag met de voorstelling. Hoe die er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. De jongeren bepalen de inhoud van de productie en bouwen zelf een theater. "We beginnen met een lege loods, met niets dus. Het is zeker geen standaardtheater met podium en tribune. Het kan zomaar zijn dat het publiek moet lopen of zelf op het podium zit", vertelt Gnodde.

Komende maandag start het project. Wie nog mee wil doen, kan zich nog steeds opgeven. Vervoer wordt grotendeels verzorgd. "We gaan daarmee helpen. Zo willen we deelnemers ophalen van het station in Assen", aldus Gnodde. Eind mei staan de voorstellingen gepland.

Bunkers op groot terrein

Donderboerkamp is een voormalig munitiecomplex dat eind jaren zestig tijdens de Koude Oorlog is aangelegd voor opslag van goederen, geschut, handmunitie en persoonlijke bewapening van militairen. Op het 14 hectare grote terrein tussen Norg en Donderen staan bunkers, een wachtgebouw, een magazijn en dienstwoningen. In 2009 is het stuk grond verkocht en kreeg het een nieuwe bestemming als landgoed voor kunst en cultuur.