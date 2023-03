Bevolkingsonderzoek Lifelines mist nog miljoenen voor nieuwe onderzoeksronde

Het noordelijke onderzoeksprogramma Lifelines heeft zorgminister Ernst Kuipers om 34 miljoen euro gevraagd. Daarmee kan het project een nieuwe onderzoeksronde beginnen voor minstens 100.000 mensen uit Drenthe, Groningen en Friesland. Zij delen jarenlang allerlei gegevens over hun gezondheid. De wetenschap hoopt daarmee antwoord te krijgen op de vraag waarom de ene mens ziek wordt, en de ander juist gezond oud.

'Hoe voelt u zich?' 'Gebruikt u medicijnen?' 'Bent u in de afgelopen jaren opgenomen in het ziekenhuis?' Het zijn enkele vragen die voorbijkomen in het langjarige Lifelines-onderzoek dat sinds 2006 loopt. Deelnemers leveren eens in de vijf jaar materiaal in, zoals urine, bloed en haar, ze krijgen functiemetingen en regelmatig beantwoorden ze vragenlijsten.

Terugloop aantal deelnemers

Het onderzoek begon met 167.000 mensen, maar daalde in de laatste jaren, mede vanwege sterftegevallen binnen de onderzoeksgroep, naar 100.000 mensen. De deelnemers zijn toe aan een nieuwe 'apk-keuring', zoals Lifelines-directeur Bert-Jan Souman het verwoord. Bovendien is nieuwe aanwas nodig.

"Omdat mensen in ons cohort ouder worden, missen we inmiddels een deel van de jeugd. Ons doel is weer terug te groeien naar 10 procent van de noordelijke bevolking, dat zijn dus zo'n 167.000 mensen. Per deelnemer vragen we niet meer geld, maar we willen wél een goede weerspiegeling blijven van de bevolking", motiveert Souman.

Preventieve werking

De Lifelines-directeur onderstreept het belang van het onderzoeksprogramma. "Omdat we dit al 15 jaar doen, zien we of mensen door de tijd heen ziektes ontwikkelen en of deze eerder opgespoord konden worden." Volgens Souman helpen de resultaten bij het ontwikkelen van therapieën die ziektes weer kunnen voorkomen. "Dat sluit aan bij onze missie: verzamelen en delen voor meer gezonde jaren."