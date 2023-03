Drie jaar cel voor man die beweerde gasloze cv-ketel te hebben uitgevonden

De 'uitvinder' van de gasloze cv-ketel, Wubbo van der R. uit Assen moet drie jaar de cel in. De rechter is van oordeel dat R. de Rabobank voor een miljoen euro heeft opgelicht met zijn bedrijf Wubaro. Dit geld moet hij terugbetalen aan de Rabobank.

Volgens de rechtbank heeft Van der R. verder geprobeerd de bank 20 miljoen euro afhandig te maken met een businessplan waarin 'tal van onwaarheden staan'. Hij heeft zich ten onrechte voorgedaan als uitvinder en ingenieur en hij heeft gelogen over zijn zakelijke verleden.

Compagnon uit Roden

De rechtbank acht niet bewezen dat zijn compagnon, Victor G. uit Roden medeplichtig was aan de oplichting. Wel zou hij hebben meegewerkt aan het witwassen van het geld dat uit de oplichting afkomstig was. Hij krijgt een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

De bank leende een miljoen euro uit voor de 'revolutionaire' machine op basis van vervalste certificaten en een misleidend businessplan. Het bleek later te gaan om een via Alibaba in China bestelde loeiende warmtepomp uit 2015 die nog allerlei aanpassingen zou moeten ondergaan. Niettemin werden die ketels al verkocht als gasloze wonderketel, voorzien van een Wubaro-sticker.

Belazerde klanten

De 'wonderketel' trok in 2019 veel aandacht. De machine leek aantrekkelijk in een periode waarin alle woningen van het gas moeten. De wethouder van Noordenveld en de gedeputeerde van de provincie Drenthe zetten in 2019 hun handtekeningen onder een intentieverklaring om een fabriek te bouwen in Roden waar vijfhonderd mensen aan de slag zouden kunnen. Woningbouwcorporaties stonden in de rij.

Wubaro vond al snel enkele klanten, maar die voelden zich belazerd. De ketel werkte niet zoals voorgesteld. Wel bracht Wubaro forse bedragen voor die ketels in rekening die flink verschilden met wat die Chinese fabriek rekende.

Geen doorontwikkeling

De oplichter wist (ook bij zijn compagnon uit Roden) vertrouwen te wekken met een team dat uit zwaargewichten bestond. Een oud-directeur van keurinstituut Kema was als adviseur betrokken bij Wubaro. Een oud-directeur van Heineken zegde zijn baan op om voor Wubaro aan de slag te gaan en een oud-controller van de Rabobank stapte aan boord.

Nadat de Rabobank het krediet had verstrekt, keek de bank nog eens goed naar het businessplan. Dat bleek aan alle kanten te rammelen, stelt de bank achteraf. Zo schrijft Van der R. dat hij ingenieur is. Ook staat in het plan dat Van der R. onderaannemer was van Shell en leiding gaf aan 1.200 man. Volgens de rechter was dit in strijd met de waarheid.

Toen de Rabobank het geld eenmaal had overgemaakt, werd er geen dubbeltje in de verdere ontwikkeling en aanpassing van de Chinese warmtepomp gestoken. Wel keerden beide ondernemers zichzelf vrijwel onmiddellijk grote bedragen uit.

Valse certificaten

De Rabobank rook lont en stelde vervolgens een diepgaand onderzoek in naar Van der R. en het businessplan. Het aangevraagde en al geplande krediet van 20 miljoen euro ging niet door. Het bleek dat Van der R. twee veroordelingen op zijn naam heeft staan voor afpersing van onder meer Strukton, door te dreigen met bomaanslagen, en Campina, door te dreigen producten te vergiftigen. Ook ontdekte de bank dat er vervalste certificaten waren ingediend door Wubaro en dat het businessplan vol leugens stond.