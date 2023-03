Justitie eist tbs voor geweld binnen GGZ-kliniek

Voor een steekincident binnen de GGZ-kliniek in Assen op 5 april 2022 eiste het Openbaar Ministerie (OM) tegen een 33-jarige vrouw tbs met voorwaarden. De vrouw zou een medebewoner met een aardappelschilmesje hebben gestoken. De verwonding was nihil. De vrouw ontkent.

De vrouw verbleef nog maar kort binnen de kliniek in Assen. Ze was overgeplaatst vanuit een woonzorginstelling in Schoonebeek, omdat ze daar een medewerkster aanviel. De medewerkster liep een verwonding aan haar knie en een hersenschudding op. De 33-jarige bewoonster verzette zich hevig bij haar aanhouding.

Te verward

Ze kwam op de crisisopvang in Assen terecht. Daar dreigde ze een medewerkster te steken met een potlood. De verdachte was te verward en wist weinig meer van het gebeuren af.

Enkele dagen later raakte ze in worsteling met een medebewoner. Die zei dat hij werd gestoken. Volgens de vrouw sloeg hij de ander, omdat zij haar telefoon terug wilde.

Goede behandeling

Haar gewelddadig gedrag binnen de instellingen hangt samen met haar complexe psychische problematiek, zei de officier van justitie. "Hiervoor wordt ze nu behandeld. Maar geweld tegen hulpverleners mag en kan gewoon niet."

De vrouw verblijft nu in een kliniek in Den Dolder. De behandeling lijkt goed aan te slaan en moet volgens het OM worden voortgezet.

Geen extra bewijs

De advocaat van de vrouw vroeg de verdachte van de mishandeling in Schoonebeek en het steekincident in de kliniek in Assen vrij te spreken. "Het is het ene woord tegen het andere, er was verder niemand bij."

Extra bewijs was er niet, zei ze. Het vermeende steekletsel was volgens haar te klein en mocht geen naam hebben.

'Ruim voldoende'

De advocaat vroeg de rechter nadrukkelijk rekening te houden met de omstandigheden waarin de verdachte destijds verkeerde. "Ze kreeg niet de juiste hulp op dat moment." De vrouw zat een half jaar in voorarrest, voordat ze in de kliniek in Den Dolder terecht kwam. "Dit moet ruim voldoende zijn", zei de verdediging.