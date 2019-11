Vuurwapens, auto's en drugs in beslag genomen bij onderzoek naar leden No Surrender (update)

De verdachten zijn 63, 39 en 26 jaar oud. Bij de politie staan de verdachten bekend als leden van de verboden motorclub No Surrender. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.Vijf locaties in Noordwolde, Vledder en een bedrijfspand in Steenwijk zijn door de politie doorzocht. Op de lijst met in beslag genomen goederen staat onder meer: vijf vuurwapens, minimaal 35.000 euro, twee kilo softdrugs, een ‘handelshoeveelheid’ harddrugs, nepvuurwapens, een boksbeugel en pepperspray. Ook nam de politie 30 voertuigen in beslag, waaronder auto’s, busjes en een scooter.De mannen worden ervan verdacht dat ze op bestelling bedrijfswagens lieten stelen om ze vervolgens uit elkaar te halen en te verhandelen. De politie kan minimaal 50 gestolen busjes naar de verdachten traceren.Anonieme tips waren de aanleiding om het onderzoek te starten. Vorig jaar werden in hetzelfde onderzoek al loodsen in Noordwolde en Wijnjewoude doorzocht.André van de Nadort, burgemeester van Weststellingwerf, is blij dat er actie is ondernomen en dat de mannen zijn aangehouden, "omdat er in het dorp een sfeer heerste dat de mannen hun gang konden gaan." Volgens de burgemeester werden gemeentemedewerkers geïntimideerd. "Een toezichthouder die daar kwam kreeg te horen: Ik weet waar je familie woont."Gedupeerden leden een schade van 430.000 euro. Dat wordt verhaald op de verdachten. De gestolen voertuigen bleken afkomstig uit de omgeving Amsterdam en Arnhem.