Bezorgde groep inwoners Schoonebeek wil einde oliewinning

Een groep van zestien bezorgde inwoners in en rondom Schoonebeek ziet graag dat er een einde komt aan de oliewinning in het dorp. Tijdens de raadsvergaderingen van vanavond in Coevorden en volgende week in Emmen spreken zij zich daarvoor uit. De partijen in de beide gemeenteraden gaan dan hun mening vormen over de injectie van afvalwater in de bodem van Schoonebeek.

De groep ontstond na de bijeenkomsten die georganiseerd werden door de NAM en het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij werd tekst en uitleg gegeven over het pompen van afvalwater in een leeg gasveld onder het dorp. Het gaat in dit geval om productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning. Volgens eerder onderzoek en de NAM zelf is dit de beste optie voor het milieu.

De colleges van de gemeenten Emmen en Coevorden hebben er geen bezwaar tegen, lieten zij eerder weten. Dit standpunt wordt nu voorgelegd aan de raadsfracties.

Zwaar bezopen

In de nasleep van al deze zaken is de groep ontstaan, aldus Henk Vredeveld uit Schoonebeek. Hij maakt deel uit van de groep. Volgens hem gaat het om zestien bewoners uit de gemeenten Coevorden en Emmen die zich 'meer dan gemiddeld' zorgen maken. "We vonden dat we er met ons allen wel wat mee moesten. Nee, we zijn geen groep zoals Stop Afvalwater Twente, maar die kant gaat het wel een beetje uit."

De groep ziet graag dat de oliewinning bij het dorp wordt gestaakt. "Het pompen van afvalwater in Twente ligt plat, omdat de bevolking tegen is. Daar zijn ze wel bereid om te stoppen. Maar wat ze eigenlijk zeggen is: dan gaan we wel naar Drenthe. En dat vinden wij zwaar bezopen."

Fossielvrij

De groep pleit daarom voor het zetten van een streep door de olieproductie. "In de eerste plaats wil de overheid naar een fossielvrije samenleving. Het is dan wonderlijk dat we de oliewinning in Schoonebeek weer gaan optuigen. De regering heeft net uitgesproken geen nieuwe vergunningen meer af te geven voor winning op het land. Ja, de NAM heeft natuurlijk al een papiertje, maar daar kunnen ze nu niets mee. Want ze kunnen vooralsnog hun afvalwater niet kwijt."

Het is dan opmerkelijk dat de regering daarom meewerkt aan een vergunning die dit mogelijk moet maken. Gezien hun groene voornemen, aldus Kerkeveld.

De zorgen hebben ook betrekking voor de risico's op lange termijn. "Na een analyse wordt gesproken over aardbevingen, waar de kans 1 op 52 wordt geschat. Dat is een keer in de 15 jaar een aardbeving in Schoonebeek."

Het pompen van productiewater op drie kilometer diepte kan de zoutlagen in de bodem aantasten en oplossen, aldus Vredeveld. Met aardverschuivingen tot gevolg." De bevingen zijn weliswaar licht, maar vrolijk worden we daar natuurlijk niet van."

Sentiment

De groep wil er daarom alles aan doen om de oliewinning te stoppen. Er worden lijntjes uitgezet naar de plaatselijke en landelijke politiek. Er is ook een enquête in de maak waarbij de bevolking van Schoonebeek wordt gevraagd naar hun standpunt over het injecteren van afvalwater in de bodem. "Over twee weken is deze gereed en met een maand hopen we de antwoorden te hebben." Of de bevolking er net zo over denkt als de groep, is namelijk de vraag.

In het dorp heerst nog een sentiment dat de NAM altijd goed is geweest voor het dorp. Maar als een meerderheid tegen is, dan gaat het wellicht niet door. "Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief laten weten dat er draagvlak onder de bevolking moet zijn. Anders gaat het allemaal niet door. En daar houden we hem dan graag aan."

Ontzorgtafel

De insprekers tijdens de raads- en commissievergaderingen hekelen over het algemeen het gebrek aan inspraak en de mogelijkheid tot discussies tijdens het proces.

Ja, er is een ontzorgtafel waar inwoners een woordje kunnen meepraten, maar het gaat hier vooral over de randvoorwaarden, voert een van de insprekers aan. Bovendien zitten er 'slechts' 24 deelnemers in die meepraten over de leefomgeving van ongeveer 4500 inwoners. Verder konden er geen vragen worden gesteld tijdens de publieksavonden, en werden reacties van bewoners die niet goed afgehandeld.

Een ander vond dat de NAM niet bepaald scheutig was met informatie. Meerderen dachten de de NAM de avonden alleen organiseerde omdat het moest. Daarbij was er in hun ogen vooral sprake van eenrichtingsverkeer vanuit de NAM en het ministerie naar de bevolking met weinig ruimte voor discussie.

NMF Drenthe

Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMF Drenthe) spreekt in een brief ook zijn zorgen uit over de richting die dit verhaal lijkt uit te gaan. Het milieuplatform roept op om voorlopig nog geen oordeel te vellen omdat lang niet alle noodzakelijke informatie op tafel ligt.