Gemeenteraad Coevorden uit zorgen over afvalwaterinjectie Schoonebeek

Boos en buitenspel gezet. Zo voelen de meeste partijen zich vanavond in de gemeenteraad van Coevorden als het gaat over de afvalwaterinjectie bij Schoonebeek. De burgemeesters en wethouders van de gemeenten Coevorden en Emmen hebben er geen bezwaar tegen. De gemeenteraad van Coevorden daarentegen wel,

"Wij vinden de afweging van alternatieven en de trechtering naar het uiteindelijke voornemen van de NAM, navolgbaar en logisch", schrijft het college. "Een belangrijk uitgangspunt van ons was en is dat de injectie veilig en verantwoord voor mens, milieu en ondergrond moet zijn. Op basis van informatie die er nu ligt, vinden we dat er een gedegen basis is om over te gaan naar de fase van vergunningsaanvragen."

Inwoners geven tegengas

Maar liefst vijf inwoners van Schoonebeek en omgeving spraken voorafgaand aan de vergadering in over de afvalwaterinjectie. Alle vijf met eenzelfde, bezorgd geluid: de vraag om niet akkoord te gaan met het standpunt van het college.

De insprekers doen het woord namens een groep die ontstond na de bijeenkomsten die georganiseerd werden door de NAM en het ministerie van Economische Zaken. Daarbij werd tekst en uitleg gegeven over het pompen van afvalwater in een leeg gasveld onder het dorp. Het gaat in dit geval om productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning. Volgens eerder onderzoek en de NAM zelf is dit de beste optie voor het milieu.

"Eigenlijk komt het erop neer dat we maar gewoon akkoord moeten gaan met het injecteren van afvalwater", laat inspreker mevrouw Kruit desgevraagd weten. "We zijn aan de ontzorgtafel als inwoners geen gelijkwaardige gesprekspartner."

Ontzorgtafel

Aan de ontzorgtafel zitten vanuit de omgeving Dorpsbelangen Schoonebeek, Industriekring Schoonebeek, Natuurvereniging Stroomdal, LTO en individuele inwoners uit Schoonebeek en buurtschappen. Uiteraard zit de NAM ook aan tafel en het ministerie van Economische Zaken.

"Ik zou u willen vragen om de instemming niet te accorderen, omdat inmiddels wel duidelijk is dat we te maken hebben met een onbetrouwbare organisatie" aldus inspreker Vredeveld. Hij spreekt zijn zorgen uit over de effecten van de injectie. "Feit is dat er gevaar is dat er omringend zout wordt opgelost door het water, met aardverschuivingen tot gevolg, maar de effecten daarvan voelen we niet eerder dan over twee of drie generaties."

'Vertrouwen in de NAM is totaal nul'

Volgende inspreker Van den Brink: "Het vertrouwen in de NAM is totaal nul. De pijpleiding loopt vlak voor ons huis langs. In Twente is een zeer actieve tegenstand geweest. Nu denkt de NAM: het kan makkelijk in Schoonebeek, want daar zeggen ze er niets van."

"Vroeger was de NAM goed. Natuurlijk was het mooi als je een jaknikker op land kreeg. Daar kon je geen aardappels tegen verbouwen. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Het belang van de NAM is puur economisch", denkt Van den Brink.

Invloed van de raad

Siersema, een volgende inspreker: "U moet niet denken dat u als raad geen invloed heeft. U moet een bestemmingsplan goedkeuren. Als u dat niet doet, kunnen de plannen van de NAM niet doorgaan. Geen bestemmingsplan, geen verontreiniging."

Raadslid Irene Driehuis van Progressief Akkoord Coevorden haakt daar later op in. Ze roept haar collega-raadsleden op: "Je kunt achterover leunen en zeggen: 'We kunnen niks doen', maar we kunnen wel wat doen. We kunnen zeggen dat we het niet willen. Het is in Twente gestopt, omdat de inwoners met de lokale en de landelijke overheid dat voor elkaar gekregen hebben."

"Ik vind dat we hiertegen moeten opstaan", vervolgt ze. "Wij gaan hier niet mee akkoord. Dat is een heel sterk signaal om uit te dragen. Ik heb de staatssecretaris horen zeggen: 'Als de lokale bevolking en politiek tegen is, gaan we het niet doen'. Hier ligt dus een kans, volgens mij."

Thieno Nijenbanning van BBC2014 concludeert anders: "We zijn niet blij met verontreinigingen in welke vorm dan ook. We weten ook dat de besluitvorming op landelijk niveau ligt. Op gemeentelijk niveau kunnen we hier niet over besluiten."

Beslissing ministerie

Uiteindelijk wordt niet door gemeenten, provincie of aan de ontzorgtafel besloten hoe de NAM met het afvalwater om moet gaan. Daarover gaat het ministerie. De NAM vraagt bij het ministerie de vergunning aan. Daar mag het Staatstoezicht op de Mijnen nog een advies over gegeven, deze organisatie kijkt vooral naar de veiligheid. Maar uiteindelijk besluit dus het ministerie. Tegen dat besluit kunnen belanghebbenden nog bezwaar indienen.

Zorgen om ontzorgtafel

Meerdere partijen maken zich zorgen om de ontzorgtafel: Driehuis (Progressief Akkoord Coevorden) spreekt van een ongelijkwaardig niveau in dossierkennis tussen inwoners en een partij als de NAM. Bert Albring (VVD) vindt de ontzorgtafel heel goed bedoeld, maar denkt dat het haar doel nog niet bereikt heeft. "Het moet van de inwoners zijn en niet van de NAM of het ministerie van Economische Zaken."

Wethouder Joop Slomp (PvdA) deed namens het college het woord, omdat portefeuillehouder Jeroen Huizing (CDA) wegens ziekte afwezig was. Hij geeft aan dat er inderdaad sprake is van verschil in dossierkennis, maar dat de deskundigheid in de gemaakte rapporten zit. "De gemeente zit als toehoorder aan de ontzorgtafel en heeft elke twee weken overleg met de NAM en het ministerie."

Economisch voordeel

Een volgende punt van zorg is het economisch voordeel voor de regio. PvdA-raadslid Marjan Nijenbanning zit naar eigen zeggen ook met het onderwerp in de maag: "Het economische belang krijgt over het algemeen een zwaarder wegend argument, zeker als ik een aantal bedragen zie staan in de stukken en dan ligt het woord uitbuiting van de regio mij voor in de mond."

Albring (VVD): "10 tot 20 procent van de opbrengsten moeten substantieel hier blijven." Die zekerheid wil de raad vastgelegd zien in het advies aan het ministerie.

'We moeten er niet mee doorgaan'

Henk Bouwers van de Politieke Partij Coevorden haalt tot slot de problemen naar aanleiding van activiteiten van de NAM in Groningen en Twente aan. "Ik heb geen vertrouwen meer in de NAM. Het is te gek voor woorden. We moeten daar niet mee doorgaan."

Het college neemt de zorgen van de raad mee in de te maken aanpassingen in de brief. Ook de gemeenteraad van Emmen geeft haar mening hier nog over. Vervolgens sturen beide colleges de brief als advies naar het ministerie, die bepaalt of de vergunning aan de NAM verleend wordt.