Meppeler (70) fraudeerde met subsidie en krijgt taakstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde eerder celstraffen van achttien en elf maanden voor. De twee fraudeerden in de periode 2013 tot 2017 met subsidieregelingen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het geld was bedoeld voor innovatieve projecten in het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Door een goed marketingplan in te dienen kreeg het bedrijf een subsidiebedrag uitgekeerd.