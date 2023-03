Hoogeveense jongeren 'op de vlucht' voor politie

Heel hard rennen, je verstoppen, stempels halen en vooral uit handen blijven van de politie. 83 scholieren van Eduwiek in Hoogeveen proberen vanmiddag zo'n vijftien agenten en boa's te slim af te zijn. Ze spelen daar hun eigen variant van het populaire tv-programma Jachtseizoen. Daarin moeten bekende Nederlanders uit handen blijven van StukTV.

Ze krijgen tien minuten voorsprong en dan gaan de handhavers op pad. Bij de uitgang van het schoolplein blijkt dat de leerlingen al voor een verrassing hebben gezorgd om hun voorsprong te vergroten. Ze hebben het hek op slot gegaan. Een paar agenten besluiten om dan maar dwars door de bosjes te fietsen terwijl anderen met de fiets in de nek over een heg stappen.

Het doel van de scholieren? Ruim een uur lang niet afgetikt worden door de politie en ondertussen op drie plekken stempels verzamelen. Maar echt goed blijken ze niet te zijn. Na een kwartier is al zeker de helft gepakt. "Ik werd aan alle kanten ingesloten", klinkt het. Terwijl ondertussen een meisje dwars door het kleine kanaaltje in de Hoofdstraat rent om uit handen te blijven van een agent.

"Ja wij gaan best wel lekker", zegt een van de agenten. "De jongeren blijken hier niet zo goed in te zijn." De jacht is georganiseerd door Stichting Welzijnswerk Hoogeveen.