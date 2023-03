'Omwonenden Zonnepark A37 worden 50 procent eigenaar'

De gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen gaan in overleg met inwoners van de gemeenten over hoe ze kunnen meeprofiteren van Zonneroute A37. Ze gaan daarvoor een meeprofiteerplan opstellen, waar de bewoners voor 50 procent eigenaar kunnen worden van het zonnepark.

De zonnepanelen bij de snelweg A37 moeten straks energie leveren voor 45.000 huishoudens in de drie gemeenten. Hoe de bewoners precies in de praktijk kunnen meeprofiteren wordt nog bekeken.

De bedoeling is dat inwoners voor 50 procent mede-eigenaar kunnen worden van de zonnepanelen. In het plan staat onder andere hoe het zit met de eigendom van de zonnepanelen, hoe iemand financieel betrokken is en wat daarvoor moet worden geregeld.

"Het is een uniek plan omdat bewoners voor 50 procent eigenaar kunnen worden, dat is ongekend in Nederland", legt voorzitter Willy Heijnen uit, van energiecoöperatie Klavertje4/Holsloot.

'Geen wet voor inwonersparticipatie'

"Tot nu toe worden inwoners bij soortgelijke projecten voor maximaal 5 procent eigenaar en stromen bijna alle opbrengsten naar het buitenland of grote organisaties", legt de voorzitter van Klavertje4/Holsloot uit. "Wij streven ernaar dat bewoners 50 procent eigenaar kunnen worden van het zonnepark en de opbrengst daardoor deels naar de betrokken bewoners en gemeenten gaat."

Volgens Heijnen is het bovendien belangrijk dat het meeprofiteerplan wordt opgenomen in het beleid van de drie gemeenten. Omdat er nu geen wet is in Nederland die ervoor zorgt dat bewoners betrokken moeten zijn bij dit soort projecten. "Zonder dit plan hebben we niks te willen en gaan de opbrengsten gewoon weer naar Zweden of China."

Volgende stap in project

Het project Drentse Zonneroute A37 is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen, energiecoöperaties (Klavertje 4/Holsloot uit de gemeente Coevorden, De Groene Wieken uit de gemeente Hoogeveen en Nieuw-Oranjepoort uit de gemeente Emmen) en omwonenden.

De energiecoöperaties willen een gezamenlijke koepelorganisatie voor alle inwoners oprichten. Op die manier willen zij ervoor zorgen dat de inwoners een volwaardige gesprekspartner zijn voor de ontwikkelaar die straks de zonneroute gaat maken.

Als de drie gemeenten akkoord gaan met het plan, dan kunnen inwoners, bedrijven en instellingen uit Emmen, Coevorden en Hoogeveen definitief mede-eigenaar worden van de Zonneroute A37.

Een gezamenlijk akkoord van de gemeenten zorgt er ook voor dat Rijkswaterstaat de volgende stap kan nemen in het project. Namelijk, de juiste ontwikkelaar zoeken voor het project. De werkelijke bouw van de Zonneroute A37 zou eind 2026 kunnen beginnen.

'Voorbeeld voor heel Nederland'

Het besluit over het participatieplan zal de volgende raadsvergadering in Coevorden genomen worden. "Tussentijds worden alle vragen uitgezocht en beantwoord zodat er een afgewogen besluit genomen kan worden door de raad", zegt wethouder Steven Stegen. "Het zou geweldig zijn als het lukt, want het kan een voorbeeldproject worden voor heel Nederland."