OM: DNA Hala E. gevonden op kussen in bed Hoogerbrugge

Officier Debby Homans zei het in een reactie op E.'s advocaat Chris Pittau, die juist beweerde dat er alleen DNA van een andere vrouw op het kussen was gevonden. "En dat plaatst die onbekende persoon in het hart van de plaats delict", aldus de advocaat. Volgens hem was dat 'een contra-indicatie' dat het E. is geweest die Hoogerbrugge heeft omgebracht. Homans reageerde dat er ook een mengprofiel van DNA is gevonden van E. en Hoogerbrugge.De 49-jarige Hoogerbrugge werd door zijn ouders met een ingeslagen schedel gevonden. Wanneer hij precies is vermoord, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie vermoedt tussen 16 en 20 december 2017, omdat hij op 16 december voor het laatst is gezien. Behalve doodgeslagen, bleek de oud-militair ook gedrogeerd met een cocktail van meerdere medicijnen.De 47-jarige voormalige inwoonster van Hoogeveen reageerde tijdens de korte zitting bij de rechtbank in Assen voor het eerst in het openbaar op de zaak. "Ik wil tegen de ouders van Marcel zeggen dat ik het heel erg vind wat er is gebeurd, maar dat ik er niks mee te maken heb. Ik vind het ook erg voor mezelf. Ik ben ook een vriend verloren”, aldus E.De geboren Soedanese werd eind augustus vorig jaar in haar toenmalige woonplaats Londen aangehouden en begin mei aan Nederland uitgeleverd. Het beeld dat ze zich al die maanden tegen uitlevering heeft verzet, klopt volgens E. niet. "Ik heb in Engeland vanaf dag een gezegd dat ik naar huis, naar Nederland wilde, maar volgens mijn advocaat kon dat niet. Uiteindelijk hoorde ik dat ik het gewoon aan de rechter kon vragen. Ik heb mijn advocaat toen ontslagen. Hij heeft me voorgelogen."Sinds ze in Nederland is, heeft E. nog niet willen praten met de politie. Op de zitting van vanochtend zei ze dat ze dat wel degelijk wil. "Ik deed het niet op advies van mijn vorige advocaat. Mijn nieuwe advocaat heeft me geadviseerd wél te praten.""Kortom, u heeft gewoon pech gehad met twee advocaten", vatte voorzitter Elly Läkamp het verhaal samen. "Klopt", reageerde E. Advocaat Pittau liet de rechtbank weten dat hij binnenkort contact opneemt met de politie om een afspraak te maken voor het verhoor.Advocaat Pittau vroeg de rechtbank E. vrij te laten, zodat ze de zaak verder in vrijheid kan afwachten. Hij wil dat de vrouw een enkelband krijgt en zei ook dat ze tijdelijk bij haar vriendin in Tiendeveen kan wonen.De rechtbank bepaalde dat ze wél blijft vastzitten. In ieder geval tot 19 december. Dan is er een regiezitting bij de rechtbank, waarop de advocaat van E. onderzoekswensen kan indienen. De rechtbank wil ook dat de vrouw voor die tijd opnieuw verhoord door de politie.