Frans van der Veen (87), oud-directeur Schouwburg Ogterop, overleden

Kunstschilder en oud-directeur van Schouwburg Ogterop Frans van der Veen is gisteren op 87-jarige leeftijd overleden.

Van der Veen wordt gezien als een belangrijke aanjager van de kunst en cultuur in Drenthe. Na een directeurschap van zestien jaar bij het Meppeler theater sloot hij z'n carrière in 1987 af als directeur van Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

"Frans heeft moeten knokken", weet Mieke Mulders, conservator van het Stedelijk Museum over de inzet van Van der Veen voor Drenthe. "Hij gaf nooit op en bleef het belang van kunst aangeven. Er werd vaak aan getwijfeld, maar Frans wist wel beter. Dat hij altijd heeft volgehouden was geen dankbare taak, maar we zetten zijn werk voort", is Mulders overtuigd.

Vanaf onderop opgeklommen

Van der Veen wist als relatief onbekende tentoonstellingsmaker exposities te organiseren en bracht later werk van Picasso, Chabot en Mankes naar Meppel. Hij ontwikkelde zich verder als kunstrecensent en kunstschilder, werd docent aan Academie Minerva en vervulde zo een belangrijke rol de culturele belangen in Drenthe. Later stond hij aan het roer van de theaters in Meppel en Den Haag.