Meerdere oorzaken voor lekkages parkeergarage Willinkplein Emmen

De lekkages in de parkeergarage onder het Emmer Willinkplein kennen meerdere oorzaken. Een deel daarvan is inmiddels aangepakt. Dat meldt verantwoordelijk aannemer Akor, die het herstelwerk op zich neemt.

Begin dit jaar meldde RTV Drenthe dat het opnieuw raak was in de Emmer parkeergarage. In de afgelopen jaren lagen er na stevige regenbuien meerdere plassen water op het vloeroppervlak. Het hemelwater druppelde vanuit het plafond langs de muren naar beneden, waar het vervolgens bruine sporen nalaat. Volgens omwonenden spelen de problemen al sinds de oplevering van de garage in 2020. Het vocht zorgt als gevolg voor gladde vloeren.

De gemeente Emmen gaf daarom Akor, de partij die de garage destijds bouwde, opdracht om onderzoek te doen en herstelwerkzaamheden uit te voeren. Inmiddels zit dat onderzoek er op. Volgens woordvoerder Carina Kreijkes zijn er daarbij vier uiteenlopende redenen voor het lekken.

Vrachtwagens

"Enkele doorvoeren waren niet afgedicht. Een riool door de huurder van een pand boven de kelder is niet helemaal goed aangebracht. Ten derde bleef er water liggen op het kelderdak en is een aanpassing in de drainage noodzakelijk." Tot slot zorgt aan- en afrijdende bevoorrading voor de bovenliggende supermarkt voor problemen. "De vrachtwagens rijden vrij dicht op de wand, zodat er ruimte tussen die wand en de vloer ontstaat. Hier druppelt dan water door naar beneden."

Verantwoordelijkheid wordt verdeeld

Als aannemer is Akor verantwoordelijk voor twee van de vier oorzaken. Die zijn inmiddels opgelost: de doorvoeren zijn hersteld en bij de supermarkt zijn langs de gevel betonblokken geplaatst zodat de vrachtwagens er niet te dicht op parkeren. Het probleem met de riolering is aangegeven bij de desbetreffende partij en het drainageprobleem komt voor rekening van de gemeente zelf. "Wij hebben in al deze zaken een voortrekkersrol, maar leggen wel de verantwoordelijkheid daar neer waar het hoort."

Akor kan nog niet aangeven wanneer alle problemen verholpen zijn. "Daarin zijn we ook afhankelijk van de andere betrokken partijen."

