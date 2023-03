Woningen in en op Scheer en Foppenpand: meer plannen in de maak voor Emmer winkelcentrum

Het al jaren leegstaande Scheer & Foppenpand in het overdekte winkelcentrum De Weiert in Emmen ondergaat het komende jaar een metamorfose tot woonwinkelcomplex met 21 appartementen onder de noemer Willinkhof. Het plan, uit de koker van Emmer ondernemers Johannes Flim en Frank Hoge, is niet het enige in zijn soort. Voor het omliggende winkelvastgoed wordt ook gebroed op soortgelijke plannen.

"Ik krijg hier altijd een beetje een oostblokgevoel van. De tranen schieten me in de ogen als ik er langs loop", zegt Johannes Flim. Hij overziet het expeditiecentrum achter het voormalige Scheer & Foppenterrein. Het gebied, waar de achterzijde van meerdere winkels op uitkomen, oogt rommelig en verwaarloosd. Veel steen, afval op straat en een grauwe sfeer.

Troosteloze aanblik

Hoge wijst op het winkelpand. "Het is de bedoeling dat er drie bouwlagen opkomen, zodat er ruimte ontstaat voor 21 appartementen." De begane grond wordt verkleind en aangehouden als winkelruimte. Wat er moet komen, is nog niet bekend. De entrees naar de woningen komen zowel aan de Monetpassage als aan de zijde het expeditiecentrum.

Flim, van oorsprong een bouwkundige, woont zelf in het centrum van Emmen en passeerde regelmatig de locatie. De troosteloze aanblik noopte hem tot het zoeken van contact met de gemeente. "Ik vroeg me af of er al eens gedacht is aan wonen op deze plek. Het oorspronkelijke idee was om enkel de eerste verdieping om te zetten naar woningen.

Na de bouwvak

Maar de gemeente bleek enthousiast en het plan werd zo op slag een stuk groter." Flim besloot daarop contact te zoeken met Hoge, met wie hij al vaker betrokken was geraakt bij vastgoedprojecten. "Het is een vrij groot project en voor Johannes alleen was het te veel. Dus zo raakte ik er bij betrokken", zegt Hoge lachend.