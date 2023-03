Kleedkamers Hoogeveense sportclubs voor miljoenen vernieuwd

Hoogeveen wil de komende jaren voor miljoenen investeren in kleedkamers van buitensportclubs in de gemeente. De accommodaties zijn af of zijn niet duurzaam genoeg.

De korfballers van HHV in Hollandscheveld en de voetballers van vv De Weide in Hoogeveen kunnen als eerst gebruik maken van nieuwe kleedruimtes en douches. Tussen 2023 en 2025 gaan de kleedkamers op de schop, in de jaren daarop volgen werkzaamheden bij andere clubs.

Duurzamer

De gemeente verwacht dat door de nieuwe duurzamere accommodaties de energielasten gaan dalen. Ook stroken de jaarlijks afgesproken vergoedingen voor onderhoud niet meer met de werkelijke kosten. "Onderhoudskosten en energielasten worden te hoog", luidt de conclusie in het gemeentehuis. Voor 2023 krijgen de sportclubs meer geld voor de kosten, dat kost de gemeente ruim een ton.