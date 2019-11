'Patiënten merken nog niet veel van tekort doktersassistenten'

Het tekort aan doktersassistenten in Drenthe leidt nog niet tot problemen voor patiënten, maar lijkt vooral een probleem voor de toekomst. "Op dit moment is het voor praktijken vooral lastig om vervangers te zoeken wanneer een assistent uitvalt door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap", zegt Joyce van Dijk van Huisartsenzorg Drenthe (HZD).

Steeds meer huisartsenpraktijken en huisartsenposten kampen met een tekort aan doktersassistenten, waarschuwde Zorgplein Noord gister . "Wij merken dat tekort ook, maar er zijn nog voldoende vaste medewerkers. Alleen bij langdurige of plotselinge afwezigheid is het voor huisartsen soms lastig een vervanger te vinden. Daar zijn wij op ingesprongen door in 2017 een flexpool te creëren", vertelt Van Dijk. "Als er iemand uitvalt voor enige tijd, kunnen de doktersassistenten uit deze pool ervoor kiezen in te springen."Voor de langere termijn lijkt er een grotere schaarste. Er is sprake van vergrijzing en scholieren kiezen minder snel voor een opleiding tot doktersassistent. Van Dijk: "Samen met het Drenthe College, Alfacollege en het Noorderpoort proberen we de opleiding tot doktersassistent aantrekkelijker te maken. Door samen te werken kunnen wij ook de focus leggen op het aanbieden van voldoende stageplekken."Daarnaast werpt het leer-werktraject voor herintreders zijn eerste vruchten af. "Vorig jaar zijn we hiermee gestart", vertelt Van Dijk. HZD richt zich hierbij bijvoorbeeld op vrouwen die zijn gestopt als doktersassistent nadat zij moeder werden. "Met een verkort leer-werktraject worden zij klaargestoomd voor een terugkeer in de praktijk. Inmiddels zijn er op deze manier al een paar mensen weer vast aan het werk in de Drentse huisartsenpraktijken en op de huisartsenposten."