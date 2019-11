Politie vindt vuurwapens bij 'overvallen' Anloër: jaar cel geëist

De man had de gaspistolen zo omgebouwd dat ze geschikt waren voor echte kogels en ook die had hij in huis, toen de politie begin februari vorig jaar bij hem kwam.De officier van justitie eiste vandaag voor het bezit van de wapens, de kogels en een beetje hennep een jaar cel tegen de man. Hij was zelf niet naar de zitting bij de rechtbank in Assen gekomen en had ook geen advocaat.De Anloër had aangifte van een overval gedaan. In augustus 2017 zou hij thuis zijn overvallen. In februari 2018 gingen agenten naar zijn huis, omdat ze hem nog wat extra vragen wilden stellen over de overval. Toen ze binnen waren, zagen ze een vuurwapen op tafel liggen.Nadat ze dat in beslag namen, zette de Anloër ze het huis uit. Ze vroegen ze toestemming aan de officier van justitie om het hele huis te mogen doorzoeken en zo vonden ze even later de andere wapens. "Meneer verkeert kennelijk in kringen waar het nodig is om jezelf met wapens te moeten beveiligen", aldus de officier van justitie. De overval is trouwens nooit opgelost.Volgens de aanklaagster is de zaak uiteindelijk geseponeerd. Volgens haar lijkt er sprake te zijn geweest van een ruzie in het criminele milieu bij de man thuis en niet van een woningoverval, waarbij een onschuldig slachtoffer door onbekende mensen met geweld wordt overvallen.