Sterk Lokaal en CDA verschillen het vaakst met hun kiezers

Het Kieskompas bestaat uit dertig stellingen. De partijen hebben zelf aangegeven of ze het (helemaal) eens, (helemaal) oneens zijn, of dat ze er neutraal in staan. Tot dusver is het Kieskompas in Drenthe door bijna 15.000 mensen ingevuld. Daarbij kunnen mensen ook aangeven op welke partij ze gaan stemmen.