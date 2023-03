Cast film 'Malika kan vliegen' aanwezig bij première voor 250 leerlingen uit Assen

De film 'Malika kan vliegen' gaat over de 17-jarige Malika die ervan droomt om professioneel basketballer te worden. Die droomt dreigt in duigen te vallen, want haar ouders hebben het niet breed en kunnen het lidmaatschap van de basketbalvereniging niet betalen.

Reinout Hellenthal is regisseur van de speelfilm. Het idee om deze film te maken kwam een jaar geleden. "Bij het begin van het idee om deze film te maken zaten we al in een crisis. Zoals de oorlog in Oekraïne en andere dingen die er spelen in de wereld. Daarmee is er een toename van ongelijkheid in de wereld denk ik, vooral achter de voordeur. Dat was voor mij de aanleiding om dit verhaal te maken voor jongeren en jeugd."