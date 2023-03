FestiValderAa op andere locatie en kleiner vanwege stikstofregels

De komende editie van het FestiValderAa in Schipborg ziet er anders uit. Het wordt kleiner en wordt gehouden op een andere locatie. De natuurvergunning voor het oude festivalterrein op de Drentse heide wordt niet verlengd vanwege de aangescherpte stikstofmaatregelen.

De heide aan de Ruiterweg is sinds het begin van het festival - dat vorig jaar zijn tiende verjaardag vierde - de vaste locatie voor het feest. Al jaren krijgt de organisatie een natuurvergunning voor die plek, maar die loopt af en wordt niet meer verlengd.

"Het liefst zitten we op die mooie locatie. Het ligt centraal, midden in de natuur en iedereen kent het. Maar ik vind het niet erg dat het iets kleiner is", zegt artistiek leider van het festival Vanja van Guldener. "Schipborg bestaat nu eenmaal voor een groot deel uit natuurgebied. En we moeten zuinig zijn op de natuur. Dat is logisch."

Intieme 'tusseneditie'

Dit jaar wordt FestiValderAa tussen 7 en 9 juli voor de elfde keer gehouden. En dat wordt een intieme 'tusseneditie', waar het buitenpodium op de Drentse heide wordt ingeruild voor een podium in een binnenzaal. Zo zijn er optredens in café De Drentsche Aa in Schipborg, het Fletcherhotel in Zeegse en in huiskamers. Als vanouds zijn er activiteiten in boerenschuren en in een kerk. Op die locaties is plek voor zo'n vierduizend bezoekers, de helft minder dan vorig jaar. Toen kwamen er nog negenduizend gasten naar het festival.

"Nog steeds in ons gebied en in de natuur, dus het heeft wel dezelfde sfeer. Maar nu met relatief weinig overlast voor de natuur en omwonenden", aldus Van Guldener. "En het heeft ook wel iets, want een kleine editie is geschikt om opkomend talent in onze regio een podium te geven."