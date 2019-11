Zuidlaarder verdacht van ontvoering en toedienen stroomstoten

Dat bleek tijdens een korte zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen. Het toedienen van stroomstoten ziet het Openbaar Ministerie als een poging tot doodslag. Hoe het slachtoffer er na de ontvoering aan toe was, werd tijdens de zitting niet duidelijk. Wat de aanleiding voor het geweld was, kon de officier van justitie niet vertellen.De 31-jarige man zit sinds 5 augustus vast. Hij wordt ook verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Het slachtoffer werd vastgebonden met zijn handen op de rug, kreeg de schokken en moest toen zijn pinpas en -code aan de Zuidlaarder geven. Het OM beschuldigt de verdachte er ook van dat hij bier en wiet heeft gekocht van het geld dat was buitgemaakt. Hoe groot het bedrag was, is niet bekend gemaakt.Tijdens de eerste openbare zitting vroeg de advocaat van de verdachte om haar cliënt vrij te laten, zodat hij de inhoudelijke zaak, die eind januari gepland staat, thuis kan afwachten. De man raakt zijn huis kwijt als hij nog langer vastzit. Daarnaast benadrukte de advocaat dat twee andere verdachten in de zaak allang vrij zijn en de man meteen aan het werk kan als hij vrijkomt.De reclassering vindt dat de man met een enkelband en onder strenge voorwaarden naar huis kan. Hij moet zich onder meer regelmatig melden bij de reclassering en zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving. Ook mag hij geen contact hebben met de andere twee verdachten. Als hij zich hier niet aan houdt, gaat hij gelijk terug naar de gevangenis.De rechtbank vindt het echter te vroeg om hem vrij te laten. De man is onderzocht door een psycholoog. Daar wil de rechtbank eerst de uitslag van zien, voor ze bepaalt of hij naar huis mag. Voor de kerst plant de rechtbank een nieuwe zitting daarover.