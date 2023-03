Senioren gooien de heupen los om fit te blijven

Het is nooit te laat om een gezonde leefstijl aan te nemen, blijkt uit een Fins onderzoek. Ook het UMCG gaat de komende twee jaar onderzoeken wat het effect is van een combinatie van leefstijlaanpassingen op het denkvermogen van ouderen. Een combinatie van lichaamsbeweging, gezond dieet, goede controle van de hart- en vaatgezondheid en geheugentraining zou het denkvermogen van senioren verbeteren. Bij Vaart Welzijn in Assen zijn ze druk bezig om senioren aan het bewegen te krijgen. Bijvoorbeeld door wekelijkse sportlessen.

Bijna 400 senioren sporten wekelijks bij de faciliteiten van Vaart Welzijn. Vandaag zijn er gymnastieklessen en zang- en dansmomenten. Een kleine groep dames van rond de tachtig jaar oud doet een uur lang oefeningen. "Het samendoen is zo fijn", vertelt de 79-jarige Hilda Harthoorn. Ze doet al vijftien jaar aan gymnastiek en is fit. "Ik denk dat ik daardoor soepeler blijf. Ik heb wel eens een schouderblessure gehad, maar ik kan nu weer heel veel dingen bewegen. Je durft ook beter. Je weet ook wat je wel en wat je niet kunt doen. Je let op je houding. Goed rechtop staan. Goed ademhalen. Niet naar beneden kijken. Daar wordt je altijd op gewezen. Dat heeft wel invloed op je."

'Bewegen is effectief'

"Door bewegen train je eigenlijk ook je geheugen", merkt Esther de Hesse, coördinator seniorensport van Vaart Welzijn, op. "Je concentratie wordt beter, net als het verwerken van prikkels. Dat is echt een heel mooi effect van het bewegen."

Het doel van Vaart Welzijn in Assen is zo veel mogelijk senioren aan het sporten krijgen. "Het bewegen is gewoon zo effectief voor het ouder worden", legt De Hesse. "Je blijft lichamelijk en geestelijk gewoon veel gezonder. Het doet wat met mensen. Ook het contact onderling met elkaar is goed. Het stimuleert je hersenfunctie. Het maakt een stofje aan. Daardoor is het algemene welbevinden veel beter."

'Alles is weer soepel'

De dames gooien over met een bal, balanceren een kegel in hun hand en staan op één been voor de balans. Het bewegen is fijn, meent de 75-jarige Joke Blaauw. "Ik ben lekker een beetje opgewarmd, alles is weer soepel. Ik heb plezier gehad, dat vind ik ook belangrijk."