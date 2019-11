Maximumsnelheid gaat overdag naar 100 kilometer per uur

Drenthe heeft drie snelwegen binnen haar provinciegrenzen: de A28, A32 en A37.De aanpassing van de maximumsnelheid op snelwegen zou zo veel uitstoot schelen, dat volgend jaar 75.000 woningen kunnen worden bijgebouwd. Mogelijk blijft het niet bij deze maatregel. Zo zouden er ook afspraken zijn gemaakt over een opkoopregeling van oude auto's.Verkeerspsycholoog Cees Wildervanck ziet meer voordelen van het rijden met een snelheid van 100 kilometer per uur. “In de eerste plaats is het veel veiliger. Er is een sterke relatie tussen de snelheid en de kans op een ongeluk en de ernst daarvan.’’Naast de veiligheid is volgens Wildervanck een snelheid van 100 kilometer per uur ook beter voor de doorstroming van het verkeer. Zo kunnen er meer auto's rijden op hetzelfde oppervlakte snelweg, omdat automobilisten dichter op elkaar durven te rijden.Automobilisten gaan het vooral in de portemonnee merken. "Je gebruikt minder brandstof, dus dat betekent dat je minder snel hoeft te tanken." Of mensen ook 100 kilometer per uur gaan rijden, betwijfelt Wildervanck. "Als je gedrag wilt veranderen, dan moeten mensen eerst de voordelen zien."Duurt het nu veel langer voordat je op bestemming bent? RTV Drenthe nam de proef op de som en reed 100 en 130 kilometer per uur op de A28 tussen Assen en Meppel. Uitkomst: bij 100 kilometer per uur kom je ruim vijf minuten later aan.