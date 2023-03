Drents Museum koopt twee 'topschilderijen' van Suze Robertson

De twee nieuwe schilderijen zijn vanaf 16 april in Assen te zien. Volgens het Drents Museum wordt Suze Robertson (1855-1922) gezien als een 'radicale vernieuwer door haar expressieve manier van schilderen en tekenen, haar gedurfde materiaalkeuze en haar uitbundige kleurgebruik'.

Het Drents Museum is blij dat het twee topstukken heeft gekocht van een vrouwelijke kunstenaar. Het museum kocht vorig jaar al een schilderij van Thérèse Schwartze, werken van Robertson stonden ook hoog op het lijstje.

"Verwerving van het werk van Suze Robertson is van groot belang omdat het de positie van vrouwelijke kunstenaars in onze verzameling aanzienlijk versterkt", zegt conservator Annemiek Rens. Alleen en klein stilleven en een tekening van de Haagse kunstenares zaten in de Drentse collectie.