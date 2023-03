Bewoners Zeegserweg Schipborg zetten strijd over vakantiewoningen voort

'Het kan niet'

De camping is volgens wethouder Luinge wel meegenomen in het totale onderzoek naar de transformatie, maar een mogelijke uitbreiding is geen doorslaggevende factor geweest.

"Ook als er helemaal geen uitbreidingsverzoek zou liggen of de camping er niet was geweest, dan was permanente bewoning hier niet mogelijk", zegt Luinge.

"Punt één is de geluidsnorm en we zien al geen mogelijkheden om dáár een oplossing voor te vinden."

Bewoners gaan door

De bewoners willen echter niets van opgeven weten en willen er alles aan doen om toch aan de Zeegserweg te mogen wonen. Ze wijzen erop dat er een ongewenste situatie ontstaat als ze akkoord zouden gaan met het verbod van de gemeente.

"We mogen dan van de wet acht maanden per jaar hier recreëren, maar moeten voor de andere maanden op zoek naar een nieuw huis om in te wonen", vertelt Huizinga.