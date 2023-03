Plan zonnepark bij Oude Willem afgekeurd door gemeenteraad Westerveld: 'Gemiste kans'

Het plan voor een groot zonnepark voor Oude Willem kan definitief de ijskast in. Gisteravond stemde de gemeenteraad van Westerveld tegen de komst van het zonnepark op het 47 hectare groot terrein. Initiatiefnemer Sieger Oost is teleurgesteld. "Voor mij kwam het als een grote verrassing."

Ook stichting Phusis was betrokken. "Daarom was het plan in onze ogen driemaal groen", zegt Oost. "We doen aan zorg, zetten zonnepanelen in en geven het gebied terug aan de natuur."