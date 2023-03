Afvalverwerker Talen mocht gevaarlijk afval niet innemen, alsnog 5000 euro boete

Afvalinzamelaar Albert Talen moet een boete van vijfduizend euro alsnog afrekenen met de provincie Overijssel voor het accepteren van verboden, gevaarlijk afval. Talen kreeg de boete eerder al, maar was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.

De Raad van State geeft de provincie Overijssel gelijk en dus blijft de boete staan, meldt RTV Oost

In Meppel was Talen actief onder de naam Milieustraat Meppel B.V. In 2016 kreeg hij een vergunning van de gemeente Meppel om aan de Hesselterlandweg afval op te slaan. Het terrein was toen eigendom van Lagros B.V. Die verhuurde het aan Milieustraat Meppel. In 2018 was er een brand op het afvalterrein.

In 2017 werd onder de ogen van controleurs van Overijssel een lading afval met lekkende verfblikken ingenomen op de toenmalige stortplaats in Staphorst. Talen had daarvoor geen vergunning. Al eerder had de provincie hem met een dwangsom duidelijk gemaakt dat dit niet mocht. Het gebeurde toch en dus werd de dwangsom omgezet in een boete.

Onschuldig

Talen vindt zichzelf niet schuldig. Hij was zelf niet op de stortplaats aanwezig en kon de acceptatie van het afval dus ook niet voorkomen. Aannemers waren in opdracht van de provincie Overijssel bezig met het weghalen van afval, omdat er meer lag dan Talen mocht inzamelen. Hij had te horen gekregen dat hij die dag beter niet op de stortplaats kon komen.