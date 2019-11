Korting op dorpsbudgetten Emmen zet kwaad bloed in Klazienaveen

De gemeente Emmen heeft het totale bedrag van 600.000 euro naar 500.000 euro teruggebracht. Dit betekent dat het bedrag per inwoner, dat beschikbaar wordt gesteld aan de EOP's, naar beneden is bijgesteld. De 100.000 euro is in een fonds gestopt voor burgerinitiatieven.Aangezien Klazienaveen het grootste buitendorp van de gemeente Emmen is, moet daar het meest ingeleverd worden. Daar is het dorp niet blij mee en daarom werd een brief naar de gemeente Emmen gestuurd. Deze is ook ondertekend door de EOP's in de Emmer wijken Bargeres en de Rietlanden.De drie EOP's pleiten in hun brief voor een eerlijke herverdeling van een evenredig aantal procenten per EOP. "Dan worden wij nog het hardst geraakt in Klazienaveen, maar is de verdeling wel evenredig", zegt Gerfen. "Wij krijgen zo'n 37.000 euro. En dat is nu met 26,5 procent naar beneden gebracht. Dat is bijna 10.000 euro. We hebben hierdoor een aantal dingen moet heroverwegen. En de speeltuin gaat niet door. Dat is bijna 30.000 euro."De gemeente Emmen zegt de maatregel niet terug te draaien of de gelden anders te gaan verdelen. "Dan houdt een kleine EOP bijna helemaal niks over", zegt een woordvoerder. Gerfen zegt het besluit van de gemeente jammer te vinden. "Dan houdt het op."