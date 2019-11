Groene BOA’s in Drenthe krijgen steekwerend vest

Uit een enquête blijkt dat de helft van de BOA's zich geregeld onveilig voelt. Meer toezicht, betere samenwerking met de politie en extra middelen zijn nodig om het buitengebied veilig te houden, zeggen de toezichthouders.Booi Kluiving is een van de twee groene BOA's van Natuurmonumenten in Drenthe. Hij controleert in Noord-Drenthe en Groningen. Het gaat dan vooral om loslopende honden en fietsers waar dat niet mag, maar soms ook om ernstigere zaken. Ook hij merkt dat er verruwing optreedt."Mensen zijn mondiger en gaan niet maar zo akkoord met een bekeuring. Ze willen zich onttrekken aan de situatie of nog erger, ze gaan je bedreigen."Het gevoel van veiligheid is voor Kluiving ook een probleem. "Je zit toch soms best ver van de bewoonde wereld af en voordat er dan iemand is... In Drenthe duurt het zo een half uur voordat de politie ter plekke is. Wij gaan in de avond dan ook nooit alleen op pad. Dat doen we altijd met zijn tweeën."Kluiving is uitgerust met een portofoon, wapenstok, handboeien en pepperspray. De wapens worden vooral gebruikt om af te schrikken."Soms leg ik bijvoorbeeld mijn hand subtiel op de pepperspray als het gesprek de verkeerde kant op gaat. Dan hoef ik nog niet eens te dreigen. Het is geen tovermiddel, maar mensen zien dan misschien wel beter dat we ook verder kunnen gaan dan alleen een gesprek."In verband met de toenemende criminaliteit hebben groene BOA’s in sommige gebieden in Nederland een vuurwapen. Kluiving heeft daar geen behoefte aan."Het is heel goed dat mijn collega’s, bijvoorbeeld op de Veluwe, een vuurwapen hebben want daar gebeurt echt van alles. Hier valt dat gelukkig nog wel mee. Wij zijn niet opgeleid voor drugszaken dus als ik zoiets aantref dan heb ik een portofoon en alarmeer ik de politie."De gezamenlijke particuliere werkgevers van groene BOA's noemen de uitkomsten van de enquête zeer zorgelijk. Ze zouden graag structureel vier miljoen euro extra zien voor de aanstelling van extra groene boa’s. Met het geld zou verder de opleiding en uitrusting van de groene BOA's op peil gebracht moeten worden.