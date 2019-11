's Werelds grootste aramidefabriek in Emmen breidt verder uit

Teijin Aramid zei eerder dit jaar met 25 procent te willen groeien in Delfzijl en Emmen. Daarvan is ondertussen 5 procent gerealiseerd. Nu wil het bedrijf nog eens 25 procent te willen uitbreiden bovenop de gerealiseerde groei. De groei zorgt voor enkele tientallen extra banen in Delfzijl en Emmen.In de vestigingen van het bedrijf in Noord-Nederland vindt de wereldwijde productie van de aramide-kunstvezel Twaron plaats. Op het Emmtec-terrein in Emmen worden garen gemaakt van grondstoffen die afkomstig zijn uit Delfzijl. De vezels worden gebruikt in de transport- en ruimtevaartsector.Teijin Aramid verwacht dat de uitbreiding en verduurzaming in 2022 is afgerond.