Gigantisch portret Vincent van Gogh tien jaar te zien in Hoogeveen

Wethouder Mark Tuit kijkt vanaf een afstandje naar het portret. "Ik vind het fantastisch", lacht hij. "Van Gogh is natuurlijk wereldwijd bekend, dan is het extra mooi dat hij ook in Hoogeveen is geweest. Aangezien het 140 jaar geleden is dat hij naar onze provincie kwam willen we hem dan ook eren. Een mooie muurschildering stond hoog op het lijstje. We zochten dan ook een echte blikvanger als locatie. Ik denk dat dat wel is gelukt."