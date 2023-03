Signaal aan Den Haag, ondanks verdeeldheid over Noordenveldse hertenkanmpen

De vier hertenkampen in Noordenveld hoeven van de gemeenteraad niet te sluiten. Gisteravond werd een motie voor het behoud ervan gesteund door een meerderheid van de raad. Hans Boonstra, secretaris van stichting Het Jaap Heinspark in Peize, is er blij mee.

Park in Peize is belangrijk voor het dorp, zegt Boonstra. "Het heeft veel sociaal-culturele waarde. Dat hoor je aan het enthousiasme van kinderen, ouders en ouderen die hier komen. Maar je ziet het ook terug aan de donaties vanuit het dorp. Het hertenkamp hoort echt bij het dorp."

Hartstikke tam

Het Haagse besluit om vanaf volgend jaar de fok van damherten in hertenkampen te verbieden, verraste Boonstra. "Het overviel ons en slaat eigenlijk nergens op. Het gaat over gevaar voor mensen. Dat is absurd, de damherten zijn hartstikke tam."

Boonstra vervolgt: "Een ander punt is het dierenwelzijn, maar ik geloof dat damherten in hertenkampen ouder worden dan in het wild. Je kunt niet in de hoofden van de dieren kijken, maar je zou zeggen dat ze het hier heel goed naar hun zin hebben."

'Dieren horen niet in een hok'

De motie van Gemeentebelangen, mede ingediend door het CDA, Lokaal Noordenveld en de VVD, kon niet alleen op steun rekenen. Menne Kamminga (ChristenUnie) stemde tegen. Hij vindt dat dieren die niet in een hok hoeven, daar ook niet horen.

Ook D66 stemde tegen. Duofractie PvdA/GroenLinks onthield zich van stemming. "Wij zijn niet tegen hertenkampen, maar vinden het lastig een mening te vormen over dit besluit van de Tweede Kamer. Daarover hebben wij nu gewoon te weinig kennis."

Wethouder Robert Meijer (VVD) - zelfbenoemd 'dierenvriend' - is blij met de motie en neemt deze dan ook over.

Bio-industrie