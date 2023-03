Ontwikkelaars zonnepark Zuidvelde kunnen verder met plannen

Ankehaar Solar is een bedrijf van twee broers Janssen. Jannes Janssen zegt dat de participatie juist wél goed is verlopen. "We zijn altijd in gesprek geweest met de omgeving." De gebroeders Janssen menen door een eigen vorm van lokaal eigendom in te stellen, omwonenden juist meer zeggenschap over het park te geven. Het Kernteam Zuidvelde - groot tegenstander van het zonnepark - toonde zich eerder al positief over deze vorm van lokaal eigendom.