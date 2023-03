Uppelschoten (PVV) langst aan het woord tijdens provinciale debatten

"Dames en heren, ik geef als eerste het woord aan de woordvoerder van de PVV-fractie, de heer Uppelschoten. De spreektijd is drie minuten. Ga uw gang." Commissaris van de koning Jetta Klijnsma geeft tijdens een debat over stikstof het woord aan Nico Uppelschoten, fractievoorzitter van de PVV in Drenthe.

Hij begint te praten. De drie minuten vliegen om. Het worden er drieënhalf, vier en vierenhalve minuut. Jetta Klijsma, als CdK voorzitter van Provinciale Staten, grijpt in. "Mijnheer Uppelschoten, u bent al ver over uw spreektijd heen, kunt u afronden?" Hij reageert: "Dan zal ik u nu afronden."

Dat afronden duurt nog even, want Uppelschoten wil drie moties - voorstellen - indienen. De eerste volgt. Hij zegt waar het over gaat en begint uit te leggen waarom hij dit voorstel indient. "Want ondanks het feit dat..." Halverwege de zin horen we Klijnsma weer: "Gaat u door met de tweede motie, want u bent echt ver over uw tijd heen."

Meer dan het dubbele

En dan moet er ook nog een derde komen. Al met al is Uppelschoten bijna zes en een halve minuut aan het woord, waar hij eigenlijk drie minuten spreektijd had.

Nico Uppelschoten, 78 jaar, blijkt het meest gesproken te hebben in de Drentse politiek. Verspreid over alle vergaderingen van Provinciale Staten voert hij 8 uur en 34 minuten het woord. Anry Kleine Deters, fractievoorzitter van D66, volgt met iets meer dan zes en een uur half uur. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

Meer dan zeven dagen vergaderen

De afgelopen vier jaar is er voor in totaal meer dan 179 uur vergaderd bij Provinciale Staten. Dat is net iets langer dan een week lang onafgebroken vergaderen.

De PVV heeft het vaakst iets gezegd in het Drents Parlement. De partij heeft exact veertien uur gesproken. De VVD volgt met tien en een half uur. Opvallend is dat Nico Uppelschoten in zijn eentje meer heeft gepraat in de politiek dan de voltallige fractie van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie, Forum voor Democratie, JA21, Sterk Lokaal en STIP.

Behalve dat Uppelschoten ook het langst aan het woord is geweest, is hij ook het vaakst bij de microfoon geweest. Hij heeft 635 keer iets ingebracht in de politieke discussies, waarbij hij gemiddeld 49 seconden spreekt. Kleine Deters is 488 keer aan bod gekomen, Thomas Blinde (JA21) 470 keer en Bert Vorenkamp (PVV) 468 keer.

Zij zijn 'stil'

STIP, de partij van Sonja Kort, is het kortst aan het woord gekomen. Zij heeft net iets meer dan 24 minuten gesproken. Zij scheidde zich eind 2021 af van de PVV en is als losse fractie doorgegaan. Namens de PVV heeft zij bijna een half uur gesproken in Provinciale Staten.

De partij 50PLUS heeft nog minder gesproken, maar die partij zat maar twee vergaderingen in het Drents Parlement. Frank Duut heeft vijf en een halve minuut het woord gedaan voor die partij. Daarna zat hij twee vergaderingen namens Fractie van Frank Duut in de politiek, waarna hij zijn eigen partij OpDrenthe begon. Inmiddels zit hij sinds 2021 in de fractie van JA21.

Van de Statenleden is VVD'er Roelof Oosting het minst te horen geweest. Zijn twee bijdrages in de Provinciale Staten bedragen in totaal 1 minuut en 15 seconden. Daarbij moet opgemerkt worden dat hij sinds 13 april vorig jaar in de Provinciale Staten is gekomen. Oosting is tegelijk met Sam Pormes (GroenLinks) geïnstalleerd. Pormes is sindsdien 1 uur en 12 minuten aan het woord geweest.

Altijd aanwezig, maar nauwelijks iets ingebracht

Ceciel Mentink, Statenlid voor het CDA, heeft gemiddeld per vergadering 26 seconden het woord gevoerd. Alleen Roelof Oosting heeft gemiddeld per vergadering minder achter de microfoon gestaan. Mentink heeft in acht van de 37 vergaderingen iets gezegd. In totaal was ze net kwartier aan het woord.

Janny Roggen van de PvdA was in vergelijking met de andere Statenleden ook minder aan het woord. Zij heeft 19 minuten gepraat in de 36 vergaderingen die ze bijwoonde.

Andersom valt Thea Potharst van Partij voor de Dieren op. Zij zat tot maart 2021 in Provinciale Staten, daarna werd ze vervangen door Renate Zuiker. Maar Potharst heeft gemiddeld per vergadering dat ze aanwezig was, het meest gezegd. Achttien vergaderingen was ze aanwezig, en gemiddeld voerde ze daarin ruim zestien minuten het woord.

Meest gesproken door de voorzitter

Afgezien van Nico Uppelschoten is er nog een enorme uitschieter. Dat is Jetta Klijnsma. Zij is als commissaris van de koning ook de voorzitter van het parlement. Zij leidt de debatten. In de rol van voorzitter is Klijnsma ruim 44 uur aan het woord geweest. Daarnaast heeft ze zo'n 38 minuten gesproken als commissaris van de koning, als onderdeel van het college. Dat gebeurt als er bijvoorbeeld vanuit Provinciale Staten vragen aan haar worden gesteld, over haar portefeuille. Zoals de opvang van Oekraïners.

In het geval dat zij als onderdeel van het college spreekt, wordt het voorzitterschap door iemand anders overgenomen. In eerste instantie is dat door Ralph du Long (PvdA), en als hij niet kan, dan doet Thomas Blinde (JA21) dat. Ook Ton Serlie (VVD) heeft die rol al eens op zich genomen. Dat is al met al een uur gebeurd. Opmerkelijk: Du Long is vaker actief geweest als (vice)voorzitter (1 uur en 16 minuten) dan voor zijn eigen partij (45 minuten).