Het Postkantoor in Hoogeveen, Meppel en Emmen verkocht

Afgelopen weekend werd er een akkoord bereikt tussen de partijen. Gisteravond werd het personeel bijgepraat over de overname per 1 maart. Al het personeel wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar.Dat was voor Albert Jan Vos een harde eis, laat hij weten. Het verkopen van zijn concept doet hij met pijn in het hart. "Maar ik ga me weer focussen op bioscopen, dat is echt mijn ding. Zo ben ik tien jaar geleden ook begonnen met Het Postkantoor in Hoogeveen, om dat aan te laten sluiten bij de bioscoop."Volgens Vos verdwijnt het merk Het Postkantoor uit Drenthe, maar is het aangeboden product niet heel anders. "Ook de nachthoreca zoals die in Hoogeveen bestaat, blijft bestaan", zegt hij.Ad Schaap van restaurantketen De Beren bevestigt dat. "De nachtfunctie blijft zeker bestaan. Wij willen het hart en de ziel van het bedrijf bewaren. Het is spannend, want het zijn goedlopende bedrijven. Meestal nemen we bedrijven over die minder goed lopen, dan herbouwen we alles. Dat gaan we hier niet doen."Schaap heeft ook niet het doel om per 1 maart de grand cafés dicht te gooien voor een verbouwing. "De komende maanden gaan wij kijken hoe we dat gaan invullen. Mogelijk doen we ze een voor een een tijdje dicht om ons merk te introduceren."De eerste vestiging van Het Postkantoor werd in 2012 geopend in Hoogeveen. Later kwam daar een vestiging in Meppel bij en op het Raadhuisplein in Emmen wordt gebouwd aan het derde filiaal. "Wij willen graag landelijke dekking en in Drenthe hadden wij nog geen restaurant", zegt Schaap. "Straks zitten we op drie hele mooie plekken."