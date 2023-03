Justitie eist vier jaar cel voor aanslag op man in scootmobiel in Emmen

Een 28-jarige man uit Assen heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op een 35-jarige man in een scootmobiel in Emmen. De Assenaar zou vorig jaar op 27 februari met zijn auto op de Nijkampenweg doelbewust de gehandicapte man hebben aangereden. Het OM eist vier jaar cel tegen de twintiger.

De gehandicapte man werd van achteren door de auto geschept en in volle vaart meegesleept. Het slachtoffer botste meermalen met zijn gezicht op de voorruit van de auto en sloeg uiteindelijke met zijn scootmobiel over de kop. De automobilist bekommerde zich niet over de zwaargewonde man en reed in dezelfde snelheid door. Het slachtoffer lag zes weken in het ziekenhuis, waarvan een tijdlang in coma. De man is tot op de dag van vandaag niet hersteld. Hij heeft meerdere littekens in zijn gezicht en een plaat in zijn knie.

Gestolen Duitse kentekenplaat

Een Duitse kentekenplaat bleef op de plek van het ongeval achter. Die was gestolen in Emlichheim, waar de verdachte destijds bij zijn moeder woonde. Bij Dalen brandde dezelfde avond een Mercedes uit. De kentekenplaten waren verwijderd. Camera's in de buurt hadden het ongeval met de scootmobiel opgenomen. Op de beelden was een auto te zien die kort voor de aanrijding rondjes reed in de buurt. Dezelfde auto reed, zonder vaart te minderen, de scootmobiel aan en sleepte die mee. Volgens het onderzoek was de uitgebrande Mercedes de auto op die beelden.

Sporen wissen

De Mercedes is volgens het OM opzettelijk in brand gestoken om sporen van een misdaad te wissen. Na een uitzending over het ongeval in Emmen in het programma Opsporing Verzocht werd een 18-jarige man uit Coevorden aangehouden. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Ook over de Assenaar kwamen tips binnen. Die bekende dat hij wel eens in de Mercedes had gereden, maar niet tijdens het bewuste ongeval in Emmen. Hij wees met zijn vinger naar man uit Coevorden. De achttienjarige verklaarde prompt dat de Assenaar de scootmobiel had aangereden.

Zware mishandeling tijdens een verjaardagsfeest

Meerdere mensen verklaarden dat de Assenaar de aanslag op de gehandicapte man op zijn geweten heeft. "Ze liegen allemaal", zei de man tegen de rechtbank. De Coevordenaar werd begin oktober vrijgelaten. De man bekende wel een zware mishandeling in november 2021 in Coevorden. Tijdens een verjaardagsfeest sloeg hij een ander een verbrijzelde oogkas en een gebroken neus. Ook bekende hij een fietsendiefstal en vonden de agenten bij zijn aanhouding drugs in zijn zakken. Ernstige feiten waarbij in één geval een fatale afloop mogelijk was geweest, zei de officier van justitie.

Gebrekkige gewetensontwikkeling

De Assenaar heeft een fors strafblad. Hij kampt met stoornissen waarbij sprake is van een gebrekkige gewetensontwikkeling en de man schiet te kort in zijn empathisch vermogen. Volgens gedragsdeskundigen speelden de stoornissen een rol in het begaan van de strafbare feiten en kunnen die de Assenaar in verminderde mate worden aangerekend.

Eerdere behandelingen hebben niets geholpen bij de verdachte. Om toch de kans op herhaling te beperken stelde de officier van justitie ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor. Hierdoor is het mogelijk om de man na zijn detentie een langere tijd onder toezicht te houden. Deze wet van langdurig toezicht bestaat sinds 2018.