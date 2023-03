Onderzoek naar verschil in loon tussen mannen en vrouwen bij provincie

"Ik hoop van ganser harte dat het in onze organisatie niet voorkomt." Provinciebestuurder Tjisse Stelpstra gaat laten onderzoeken of er een loonkloof is tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers van de provincie.

Hij zegt nieuwsgierig te zijn geworden na een oproep van de PvdA, CDA, GroenLinks en SP. De vier partijen vinden namelijk dat de provincie daar onderzoek naar moet doen. De timing is opvallend, het is vandaag Internationale Vrouwendag. En dat er nu net vandaag een vergadering van Provinciale Staten is.

"De dag waarop we de prestaties van vrouwen vieren. Helaas is het ook de dag dat we stilstaan bij genderongelijkheid", zegt Fenneke Mensen-Maat namens de PvdA. "Het is van de zotte dat er in een sociaal land als Nederland verschil bestaat in beloning tussen man en vrouw." Volgens haar gaat het om een verschil van 13,5 procent. "Minder loon voor vrouwen, voor exact hetzelfde werk met dezelfde startkwalificatie."

Geen signalen

Ze wil daarom weten hoe het bij de provincie is. Signalen dat het bij de provincie speelt, heeft ze niet. "Ik ga er misschien naïef vanuit dat iedereen in het provinciehuis gelijk behandeld wordt. Dat dachten de collega's in Friesland ook. Maar daar verdienen vrouwen gemiddeld vier procent minder dan mannen."