'OM maakte omstreden afspraken in zaak drugsbende Meppel' [update]

Maggiora

De bende rond leider Saied H. (36) uit Meppel verkocht tussen 2013 en september 2015 kilo’s coke, speed en volgens het OM ook wiet in binnen- en buitenland. Ook hadden ze zware wapens. In 2017 werden de mannen veroordeeld. H. kreeg met acht jaar cel de hoogste straf. Vier mannen zijn in beroep gegaan. Dat loopt nog.

Zingende verdachte vreest voor zijn leven

OM eist tien jaar cel tegen hoofdverdachte drugsbende Meppel

Saied H. leefde als een koning in Drenthe

Hoofdverdachte drugsbende Meppel moet acht jaar zitten