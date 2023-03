Bevallen met VR-bril op: 'Minder pijn en minder angst'

Bevallen in een virtual reality-omgeving is vanaf vandaag mogelijk in Drenthe. Verloskundig Centrum Assen zet VR-brillen in om pijn bij de bevalling te verminderen.

BirthVR heet het systeem en is een innovatieve methode van pijnbestrijding tijdens een bevalling. Met het opzetten van de VR-bril, kom je in een ontspannende omgeving. Door de ontspanning en afleiding worden er minder pijnprikkels naar de hersenen gestuurd. De pijn is niet weg, maar je voelt het minder sterk, zo is het idee.

Met de bril op kom je in een omgeving terecht die je zelf kan uitkiezen, legt eigenaresse van het Verloskundig centrum Assen Lotte Brongers uit. "Je kan kiezen uit een omgeving in de bergen, het strand of een onderwateromgeving." Volgens Brongers is er geen favoriet, want alle drie de omgevingen doen het goed bij vrouwen die het hebben geprobeerd.

Als de ervaring te overweldigend wordt, dan is dat volgens Brongers geen probleem. "Op het moment dat het te veel wordt, dan is de vrouw meestal toe aan de uitdrijving. Dat is pas aan het einde van de bevalling'', vertelt ze. Dat is dan ook het punt dat de meeste vrouwen de bril afdoen.

Minder medicatie

Veel vrouwen krijgen tijdens hun bevalling begeleiding van een verloskundige. Dit gebeurt zowel thuis als in het ziekenhuis. Het bestrijden van pijn is de meest voorkomende reden dat vrouwen tijdens de bevalling worden overgedragen van een verloskundige aan een gynaecoloog. "In het ziekenhuis krijg je vaak medicatie als je wordt doorverwezen naar een gynaecoloog. Hier kan je bijwerkingen van krijgen", vertelt Brongers.

De VR-bril kan dus dienen als alternatieve manier van pijnbestrijding. Volgens Brongers zijn er nog meer voordelen aan BirthVR. "Naast dat je minder pijn hebt, heb je ook minder angst. Ook kun je hem thuis en in het ziekenhuis op doen."

