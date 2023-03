Provincie vraagt het streekvervoer niet te gaan staken tijdens verkiezingen

Al wekenlang wordt er gestaakt door medewerkers van regionale bussen en treinen. De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zitten namelijk muurvast. Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft vandaag opgeroepen aan de werkgevers en medewerkers om weer met elkaar om tafel te gaan en te stoppen met de acties. Zij vraagt de vakbonden "met klem" in ieder geval niet te staken op 15 maart.

Niet iedereen is het echter eens met de oproep van JA21. De SP en Partij voor de Dieren zijn tegen. "Het is niet dat er zomaar gestaakt wordt. Het gaat om 13.000 werknemers", zegt SP-fractielid Greetje Dikkers. "Waarom doen we niet een oproep aan werkgevers om een stap te zetten, zodat er niet gestaakt hoeft te worden."

Renate Zuiker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, brengt ook het volmachtstemmen ter sprake en ze zegt dat staken "altijd heel erg vervelend uitkomt" voor mensen. GroenLinks is ook kritisch. "Inwoners kunnen al vrijwel niet met openbaar vervoer naar de stembus komen. Volgens ons is de basis van het openbaar vervoer door het ijs gezakt", zegt fractievoorzitter Ewoud Bos.

Bij andere partijen, en ook bij het provinciebestuur, is echter wel sprake van een spagaat. Dat zit hem in het stemrecht. "We vinden het democratische recht om te stemmen van uiterste belang", zegt Johnny Bos namens Forum voor Democratie. "Staken is ook een democratisch recht. Maar het ov gaat meerdere dagen staken en stemmen kan maar op een dag", weegt hij de belangen af.