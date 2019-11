Noordscheschut stunt in beker tegen hoofdklasser Staphorst

Het complete bekerprogramma in de eerste knockoutronde

Nadat het in de reguliere speeltijd bij 1-1 bleef moesten strafschoppen de beslissing brengen en die nam de thuisclub een stuk beter dan de ploeg van trainer Paul Weerman. De Schutters schoten vier keer raak, Staphorst miste er twee. "Grote man was Wiebe Zinger", oordeelde Noordscheschut-trainer Marc van Meel. Hij kijkt de eerste op de paal en pakt de vierde strafschop uitstekend."Van Dalen, Mol, Kroezen en Hartman maakten voor de nummer 2 van de 1e klasse E geen fout vanaf de stip en voor Staphorst misten Kin en Reuvers.Noordscheschut kwam tegen de winnaar van het bekertoernooi in 2016 en 2017 in de eerste helft op voorsprong via Nick Koster. Hij knalde hard raak nadat de inzet van Melvin Mol nog werd gekeerd door Staphorst-doelman Oosterhof. "De voorsprong, die bleef staan tot de rust, was verdiend", vond Van Meel.In de tweede helft kwam Staphorst, dat meerdere kansen kreeg, verdiend op gelijke hoogte. Mike Reuvers scoorde. Daarna liet Martin van 't Ende nog een enorme kans liggen op de 1-2. Noordscheschut ontsnapte en knalde dus vervolgens de hoofdklasser eruit vanaf de penaltystip. Van Meel: "In de tweede helft was het overleven, maar waren we prima in de controle. We hebben niet veel kansen weggegeven."